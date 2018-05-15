12 миллиметров льда: юг Приморья пережил чудовищный природный катаклизм

В Приморском крае – аномальная погодная ситуация. Метеорологами была зафиксирована чрезвычайно высокая толщина обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров, сообщил в эксклюзивной интервью "Вести:Приморье" руководитель Примгидромета Борис Кубай. Главный синоптик края отметил, такого в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет.

За последние сутки в некоторых районах выпало от 2,5 до 3 месячных норм осадков. Такая ситуация сложилась в Хорольском и Пограничном округах.

«Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который все ломает», – подчеркнул Борис Кубай.

Причиной возникновения аномальной ситуации с погодой над территорией региона стала встреча двух воздушных масс - теплой и холодной, пояснил начальника Примгидромета.

«Был циклон, который выносил с юга тепло на Приморье, и антициклон, который параллельно шел с запада на восток над территорией Северного Китая и нагнетал холод в наш регион. Эти воздушные массы встречались над территорией края и получалось так, что сверху образовывалась теплая воздушная масса – она более легкая и находится на высоте, где формируются облака и осадки, а снизу – холодная воздушная масса, которая поступала с севера и рассредоточивалась по поверхности земли. Таким образом, над землей держалась температура – 1, – 2, а выше, там, где находилась теплая воздушная масса – +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной», – заявил Борис Кубай.

Однако, глава Примгидромета отметил, в ближайшие сутки погодная ситуация в крае может измениться – лед начнет таять.

«Мы надеемся, что завтра начнет появляться солнце и установятся слабоположительные температуры», – отметил Борис Кубай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru