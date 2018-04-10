Сегодня, 17:40
Ледяной дождь уничтожил знаменитую тополиную аллею во Владивостоке
В Приморье вели режим ЧС регионального характера. Уже третьи сутки не прекращаются осадки в виде дождя со снегом. Такое неблагоприятное сочетание осадков и температур не наблюдалось в крае уже более 30 лет. Намерзание на проводах более 12 миллиметров - это очень много.
Падают деревья, столбы и провода. И главное - это привело к беспрецедентно масштабным авариям на линиях электропередачи. Без света, тепла и воды сейчас десятки тысяч приморцев во Владивостоке, Артёме и других населенных пунктах. Стихия уничтожила многолетние скверы, парки. Вот во что превратилась Тополиная аллея, некогда знаменитая зелёная зона. Об этом instagram vestiprim рассказала подписчица @__apolinarya__.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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