«Ситуация крайне сложная»: Олег Кожемяко обратился к приморцам

Дорогие приморцы, обращаюсь к вам в связи с крайне сложной ситуацией, которая сложилась в нашем крае.

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Уже третьи сутки не прекращаются осадки в виде дождя со снегом. Такое неблагоприятное сочетание осадков и температур не наблюдалось в крае уже более 30 лет. Намерзание на проводах более 12 миллиметров - это очень много.

Вы сами видите, что наши города и села буквально скованы льдом. Падают деревья, столбы и провода. И главное - это привело к беспрецедентно масштабным авариям на линиях электропередачи. Без света, тепла и воды сейчас десятки тысяч приморцев во Владивостоке, Артёме и других населенных пунктах.

Энергетики и спасатели в круглосуточном режиме без отдыха устраняют порывы, но линии рвутся вновь и вновь, обледеневшие провода не выдерживают ветровой нагрузки.

Мы задействовали все резервы людей и техники, подключаем дизельные электрогенераторы, чтобы запустить тепло и свет. В первую очередь в социальных учреждениях, больницах, детских садах, школах. Мы прекрасно понимаем, что вы столкнулись с серьезными проблемами, и делаем всё, что в наших силах. Однако пока погода не даёт нам слабины - не даёт специалистам нормально работать.

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Сейчас вводим режим регионального ЧС. Обратились за помощью к пятой армии и Тихоокеанскому флоту.

Я поручил главам Владивостока и Артема развернуть пункты временного размещения для людей, у кого совсем нет возможности находиться дома,- так же мы разворачиваем полевые кухни в разных районах, чтобы люди могли получить горячее питание. Сейчас же начнём подвоз питьевой воды. Ситуация действительно очень сложная.

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Прошу всех с терпением отнестись к этому. Это тот случай, когда мы сможем быть сильнее только вместе. Берегите себя и своих близких.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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