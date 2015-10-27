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Приморцы кинулись в магазины: скупают многое, от спичек до генераторов

Приморцы кинулись в магазины: скупают многое, от спичек до генераторов

Предприимчивые предприниматели устроили бойкую торговлю газовыми печками и баллонами с газом, сообщают «Вести:Приморье».

Так, житель Владивостока стал очевидцем ситуации, как резво идет торговля у предпринимателей в районе Спортивной у торгового центра. На улице продавцы предлагают самый ходовой в данный момент товар - баллоны с газом и печки.

Напомним, в Приморье уже третьи сутки бушует непогода. Осадки в виде дождя со снегом не прекращаются. Тысячи жителей остаются без электричества и воды, потому как провода ЛЭП оборваны. Столбы не выдерживают веса обледеневших проводов и тоже падают.

Люди, понимая, что к ситуации придется отнестись с пониманием, запасаются спичками, свечами,  печками и газом. В приморских пабликах пишут, горожане стоят в очереди за генераторами, а в банках выстраиваются очереди за «наличкой». Также отмечают, что на заправках нет бензина, а если кому-то и посчастливилось найти ту, где можно заправиться, то приходится тратить время в огромной очереди.

Восстановительные работы в Приморье продолжаются. Как сообщила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, сейчас идет заполнение водопроводов, параллельно начнется подключение к теплу потребителей, так как запускаются котельные и насосные станции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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