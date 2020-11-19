За «наличкой»: жители Владивостока простаивают в огромных очередях

Очевидец снял на видео очередь, которая выстроилась в одном из торговых центров, где расположен банк, сообщают «Вести:Приморье». Как утверждает автор видео, очередь начинается еще до входа в ТЦ, на улице.

В связи приходом в Приморье циклона произошло обледенение проводов и порыв ЛЭП. Без света и воды остались несколько округов. Магазины перестали работать с безналичным способом оплаты. Оказалось, что у граждан нет «налички». Многие решили обратиться в банкоматы, которые, кстати, тоже оказались нерабочими ввиду отсутствия света. Очередь выстроилась в кассу банка. Многие в комментариях отметили, нагнетание обстановки. Другие задались вопросом, чем расплатиться в магазине, покупая самые необходимые продукты.

Напомним, что в ночь на 19 ноября мощный циклон в виде ледяного дождя обрушился на Приморье, чем вызвал мощное оледенение, многочисленные обрушение деревьев, различных кострукций, обрывы линий электропередач. Из-за циклона, обрушившегося на край, больше всего пострадали Артемовский, Владивостокский городские округа и Шкотовский район. В ликвидации аварий и расчистке города от упавших деревьев задействованы местные специалисты и сотрудники МЧС.

В Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона.

«Не ясно зачем нагнетать... просто после стихии массово не работает безнал в магазинах», «От цифры отключили, е посмотреть ТВ, приручили к безналу, без налички не купишь еды», «Поэтому стараюсь большую часть денег держать налом!», «Вот и каменный век вернулся ни света ни воды, все замечательно читаем книги, и грызём морковь», пишут в комментариях.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, приморцы кинулись в магазины: скупают многое, от спичек до генераторов. П.редприимчивые предприниматели устроили бойкую торговлю газовыми печками и баллонами с газом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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