Пункты бесплатного питания во Владивостоке и Артеме. Список

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко наиболее пострадавшие от удара стихии территории – Артем и Владивосток, организовали бесплатное питание для маленьких жителей региона на базе муниципальных образовательных учреждений. Тем детям, в домах которых еще не дали электричество и воду, будет предоставлено 3-разовое горячее питание начиная с субботы, 21 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Во Владивостоке кормить будут в школах и детских садах с 9.00 до 16.00.

Учреждения, в которых организуют 3-разовое питание:

– школа №38, проспект 100-летия Владивостока, 29а;

– школа №56, Народный проспект, 27а;

– школа №58, Чкалова, 15;

– школа №51, Вострецова, 9;

– школа №13, Набережная,1;

– школа №18, Хабаровская,24б;

– школа № 23, Иртышская,6;

– школа №7, Енисейская,7а;

– школа №60, Русская,43;

– школа №1, Баляева, 46;

– школа №83, АнныЩетининой,34;

– детсад №186, Русская, 54а;

– детсад №146, Хабаровская, 25а;

– детсад №3, Адмирала, 26б;

– детсад №136, проспект 100-летия Владивостока, 72а;

– детсад №144, проспект 100-летия Владивостока, 98а;

– детсад №42, Давыдова, 14а;

– детсад №41, Русская, 53д;

– детсад №175, Баляева, 36а;

– детсад №34, Сабанеева, 11;

– детсад №35, Тухачевского, 54.

Как отметили в оперативном штабе, в случае крайней необходимости в указанных образовательных учреждениях можно будет оставить ребенка под присмотром педагогов в период с 9.00 до 16.00.

В Артеме шесть детсадов будут работать в режиме дежурных групп с 8.00 до 18.00 по адресам:

– детский сад №18, Фрунзе, 48/1;

– детский сад №21, Бабушкина, 12;

– детский сад №38, Ладыгина, 1;

– детский сад №33, Кирова, 83/1;

– детский сад №20, Угловое, Ремзаводской, 3;

– детский сад №36, Заводской, Михайловская, 18.

Питание для школьников организовано в учреждениях:

– школа №35, Угловое, Ремзаводская, 5;

– школа №18, Кирова, 138;

– школа №5, село Суражевка, Ярославская, 17;

– школа №10, поселок Заводской, Ленина, 9/2.

Также Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба поручил Надеждинскому району организовать места для обеспечения питания детей и дежурные группы в детсадах.

«С учетом того, что еще не везде есть электричество, нарушено теплоснабжение, организуйте работу садиков, чтобы они функционировали в обычном режиме в выходные, принимали детей, кормили их три раза. Родителям донесите эту информацию. Тоже самое сделайте по школам, пока мы полностью не наладим ситуацию», – заявил глава региона.

Напомним, накануне в Приморье был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением циклона – аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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