Все на каток: муниципальные катки и хоккейные коробки работают бесплатно (адреса)

В краевой столице в период новогодних каникул многие жители города отправляются на каток. Для этого открыты 75 бесплатных катков. Они работают на придомовых и пришкольных территориях. Ещё один – на центральной площади Владивостока.

Сегодня оттачивать своё мастерство в фигурном катании или сыграть в хоккей можно как на больших катках, так и на более маленьких площадках, установленных во дворах жилых домов и рядом со школами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в числе больших катков с хорошим льдом – Героев Тихоокеанцев, 10 – 12, Фанзавод, 18, Енисейская, 18, Океанский проспект, 143 (гимназия № 2), проспект 100-летия Владивостока, 29а (школа № 38), Адмирала Кузнецова, 74, Зои Космодемьянской, 12, Жигура, 52а (школа № 67), п. Канал, 29 (школа № 5), Фадеева, 8а, проспект Красного Знамени, 123 (школа № 11), Пирогова, 7 (школа № 16), Амурская, 14 (школа № 26), остров Попова (школа № 29), 4-я Восточная, 93 (школа № 37), Пацаева, 2, (школа № 54), Народный проспект, 27а (школа № 56), Терешковой, 25 (школа № 59), Русская, 43 (школа №60), Лермонтова, 30 (школа № 71), Харьковская, 7 (школа № 74), Каштановая, 5а (школа № 81) и другие.

«Кстати, чтобы покататься на катке рядом со школой № 5 на острове Русский, можно взять коньки в прокат бесплатно. Выдача осуществляется в пункте проката лыжной трассы, расположенной рядом», – добавила Юлия Вельбик, начальник управления физической культуры и спорта городской администрации.

Специалисты отмечают, что часть катков сейчас дозаливается для формирования более качественного покрытия. Напомним, в этом сезоне для катания на коньках будет подготовлено 17 катков на территории городских школ, 57 на придомовых территориях и один на центральной площади Владивостока. Также готов к приему гостей каток в парке имени С. Лазо на ст. Санаторной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]