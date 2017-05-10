Подорожание коммуналки: Минстрой приготовил «сюрприз» владельцам квартир

Сроки перехода на нормативы потребления тепла в зависимости от этажности домов и года их постройки перенесут на 1 января 2022 года, сообщают «Вести:Приморье».

Минстрой уже подготовил проект такого постановления Правительства, сообщили в министерстве в ответ на запрос Комитета Госдумы по энергетике. Как это решение повлияет на жителей, пишет «Парламентская газета».

В 2014 году в России задумали внедрить систему единых нормативов потребления энергии — регионам предписали поэтапно установить одинаковые нормативы для домов со сходными параметрами и одновременно утвердить программы повышения энергоэффективности, предусматривающие в том числе установку в домах приборов учёта.

Введение нормы уже переносили несколько раз. В январе 2021 года она должна была всё-таки вступить в силу. Но принимать её всё ещё рано, посчитали в Госдуме. Ведь если сделать это, не выполнив сопутствующих программ, плата вырастет в первую очередь для жителей малоэтажных домов, построенных до 1999 года, пояснил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. «Всё зависит от субъекта, постановлений и расчётов, которые он принял. Но, так или иначе, есть регионы, где в случае реализации сегодня норматива на отопление в зависимости от этажности граждане могут получить серьёзно увеличенный счёт», — сказал он.

При этом для других домов нормативы могут, наоборот, сильно снизиться, и это тоже проблема: исчезнет стимул устанавливать счётчики тепла, добавил депутат. «Надо избежать ситуации, когда гражданам проще отказаться от общедомового прибора учёта, потому что с вводом нормативов величина будет ниже, чем сейчас. То есть систему надо сбалансировать, чтобы не получилось так, что в одних домах собственники захотят вывести счётчики из строя, а в других будут платить существенно больше», — отметил Гладких.

Замминистра Максим Егоров ответил, что в Минстрое разработали проект постановления кабмина о переносе срока перехода к единым нормативам потребления на 1 января 2022 года. В ответе также говорится, что Правительство поручит властям субъектов РФ и органам жилищного надзора разобраться, насколько эффективны усилия регионов, которые должны поэтапно переходить на новую систему и одновременно сводить к минимуму негативные социальные последствия.

При этом разрешать регионам самим определять сроки ввода единого норматива по отоплению в Минстрое сочли нецелесообразным. «То есть я частично удовлетворён ответом, — сказал Гладких. — Но всё-таки правильная реакция последовала: Минстрой, понимая, что пока регионы не готовы, решил ещё раз отложить ввод на год, чтобы навести порядок в регионах и сделать, чтобы платежи за отопление не изменились существенно в сторону увеличения».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» говорили о том, что в Приморье состоялись очередные слушания главного финансового документа региона на 2021-й год. Затрагивались вопросы, в том числе жилищно-коммунального хозяйства края. Задать вопросы и внести предложения в проект краевого бюджета могли все приморцы в режиме онлайн.

Слушания вызвали настоящий ажиотаж. Сотни человек присоединились к обсуждению в социальных сетях. Приморцы задавали вопросы, и каждый обязательно найдёт отклик. Эта животрепещущая сфера затрагивает каждую семью.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, не допустить роста тарифов на тепло для населения — главная задача. На эти цели пойдёт большая часть средств бюджета, которые выделят на ЖКХ, А в целом на эту сферу направят почти 10 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]