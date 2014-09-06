Житель Владивостока утонул в бассейне спорткомплекса

Полицейские и следователи проводят проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом в спорткомплексе в Камском переулке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru. Мужчина потерял сознание и утонул во время плавания.

По информации в правоохранительных органах, о произошедшем в скорую помощь рано утром 17 ноября сообщили работники спорткомплекса в Первореченском районе. По их словам, во время плавания в бассейне потерял сознание и утонул один из посетителей.

Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли помочь мужчине и лишь констатировали его смерть в результате утопления. Сотрудники полиции вскоре установили личность погибшего, которым оказался 46-летний горожанин.

По факту несчастного случая на территории спорткомплекса полицейскими и следователями СК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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