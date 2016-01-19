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Во Владивостоке мужчина упал с трансформаторной подстанции и погиб

Во Владивостоке мужчина упал с трансформаторной подстанции и погиб

Полицейские проводят проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб человек. Мужчина получил смертельные травмы при падении с парапета электрической подстанции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, звонок об упавшем с высоты мужчине поступил в скорую от прохожих, которые и обнаружили его тело. Очевидцы рассказали, что гражданин распивал крепкое спиртное на козырьке электрической подстанции в районе Луговой, а затем уснул на парапете и сорвался вниз с высоты второго этажа.

Прибывшие по вызову врачи ничем не смогли помочь мужчине и лишь констатировали его смерть от полученных травм. Стражи порядка установили личность погибшего, которым оказался 64-летний гражданин без определенного места жительства.

По факту гибели человека проводится проверка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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