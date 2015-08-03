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Турист из Москвы сорвался с обрыва в центре Владивостока

Турист из Москвы сорвался с обрыва в центре Владивостока

Источник фото: Vl.ru

Проверку по факту гибели туриста из Москвы в результате падения с обрыва в районе улицы Набережной проводят сотрудники полиции. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, несчастный случай произошёл в дневное время в четверг, 8 октября, когда мужчина возвращался в свою гостиницу от кинотеатра «Океан» по улице Набережной. По какой-то причине он перелез через парапет, а затем сорвался и упал с отвесной скалы высотой в несколько десятков метров. По предварительной версии, турист мог перелезть через ограждение, чтобы сделать фото.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Прибывшие вскоре на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего, который недавно приехал во Владивосток из Москвы.

По факту несчастного случая с гибелью человека проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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