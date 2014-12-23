Заранее все рассчитал: попробовать «запретный» плод решил малолетний приморец

Полиция Уссурийска провела проверку по факту продажи несовершеннолетнему энергетика, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники полиции завершили проверку видеозаписи, размещенной в социальных сетях, о продаже несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка в одном из магазинов по улице Ленина в городе Уссурийске.

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Уссурийскому городскому округу установили личность подростка и его законного представителя, являющихся участниками видеоролика, а также продавца, отметили в пресс-службе ОМВД России по Уссурийскому городскому округу.

Установлено, что 11-летний подросток узнал, что в одном из продуктовых магазинов Уссурийска можно купить тонизирующий напиток без предъявления документа, удостоверяющего личность и возраст. Об этом юный приморец сообщил своей матери. Женщина решила провести эксперимент: она дала деньги сыну на приобретение запрещенного напитка и сняла на камеру мобильного телефона момент покупки.

51-летняя продавец пояснила, что якобы не знала о том, что продажа энергетиков лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещена.

Сотрудники полиции провели с правонарушительницей профилактическую беседу.

Материал передан по подведомственности в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в городе Уссурийске для принятия мер административного воздействия в отношении гражданки. Ей грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Для справки: в составе энергетического напитка входят стимулирующие вещества, которые действуют по типу кофеина и активизируют работу сердечно-сосудистой системы. По своему воздействию банка напитка может сравниться с пятью чашками кофе. Передозировка кофеина с течением времени вызовет привыкание, а также истощение нервной системы и проблемы со здоровьем.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать в органы внутренних дел о ставших им известных фактах незаконной реализации алкогольной продукции, продажи алкоголя и безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, торговли спиртным в ночное время, а также о потреблении спиртных напитков несовершеннолетними по телефону: «102», 8 (4234) 32-16-26.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru