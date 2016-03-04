Полиция Уссурийска устанавливает личности несовершеннолетних, распивавших во дворе спиртное

Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску проводят проверку по факту размещенной в социальных сетях видеозаписи инцидента во дворе дома по улице Плеханова. Со слов автора видеоролика, две девушки, предположительно, несовершеннолетние, употребляют спиртные напитки, не реагируя на замечания граждан. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участниц видеозаписи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску. По результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Полиция напоминает, что распитие алкогольной продукции запрещается в общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестничных площадках, на детских площадках, в скверах, парках, городских садах, на пляжах, в границах иных территорий, используемых в предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В случае установления факта употребления алкогольной продукции несовершеннолетними, в соответствии со статьей 20.22 КоАП РФ родители или иные законные представители могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере до 2 тысяч рублей.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску о ставших им известными фактах незаконной реализации алкогольной продукции, продажи алкоголя несовершеннолетним, торговли в ночное время, а также о потреблении спиртных напитков несовершеннолетними или в общественных местах, по телефонам: 102, 8 (4234) 32 16 26. Телефон доверия УМВД Приморья: 8 (423) 240 10 00

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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