Полиция Артема устанавливает личности героев скандальной видеозаписи

Сотрудники полиции проверяют размещенную в социальных сетях видеозапись о происшествии на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Артеме, - сообщает "Вести: Приморье". В объектив попали подростки, сидящие в чаше Вечного огня.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему, в настоящее время устанавливаются личности участников видеозаписи. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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