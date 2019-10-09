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Полиция Артема устанавливает личности героев скандальной видеозаписи

Полиция Артема устанавливает личности героев скандальной видеозаписи

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники полиции проверяют размещенную в социальных сетях видеозапись о происшествии на мемориале воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Артеме, - сообщает "Вести: Приморье". В объектив попали подростки, сидящие в чаше Вечного огня.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему, в настоящее время устанавливаются личности участников видеозаписи. Проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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