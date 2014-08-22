Полиция Артёма начала проверку из-за видео, на котором мужчина лежит в чаше Вечного огня

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку из-за появления в соцсетях видеозаписи с мужчиной, который разлёгся на чаше Вечного огня. Полицейские устанавливают личность героя ролика, который повёл себя неуважительно к мемориалу героев Великой Отечественной войны.

7 июня в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой неизвестный гражданин начал позировать в чаше Вечного огня. На кадрах видно, что в солнечный день мужчина в кепке разлегся поудобней, упёрся ногами в пятиконечную звезду, и, по словам очевидцев, начал курить.

В этот же день последовала реакция правоохранительных органов. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сейчас стражи порядка проверяют информацию об инциденте на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артёме, размещенную в социальных сетях.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию», – прокомментировали в пресс-службе краевого УМВД.

Отметим, что в случае, если данный инцидент будет расценен как вандализм, мужчине может грозить уголовная ответственность. В феврале этого года за неуважение к памятнику героев ВОВ в Уссурийске по ч. 2 ст. 214 (вандализм) были приговорены к двум годам колонии-поселения двое вандалов – в прошлом году они засыпали землёй Вечный огонь.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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