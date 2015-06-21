Новости Происшествия
Вчера, 21:42

В Артеме полиция задержала участника инцидента у Вечного огня

В Артеме полиция задержала участника инцидента у Вечного огня

Источник фото: prim_police

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему проверили размещенную в СМИ и социальных сетях информацию об инциденте на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. На видеозаписи молодой человек лежит с сигаретой в чаше Вечного огня мемориального комплекса в городе Артеме Приморского края.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на гражданина, совершившего хулиганские действия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на prim_police, 25-летнего жителя города Артема задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина дал признательные показания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме