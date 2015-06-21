Вчера, 21:42
В Артеме полиция задержала участника инцидента у Вечного огня
Сотрудники отдела МВД России по городу Артему проверили размещенную в СМИ и социальных сетях информацию об инциденте на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. На видеозаписи молодой человек лежит с сигаретой в чаше Вечного огня мемориального комплекса в городе Артеме Приморского края.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на гражданина, совершившего хулиганские действия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на prim_police, 25-летнего жителя города Артема задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина дал признательные показания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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