Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в столице Приморья

Памятные церемонии в честь павших в годы Великой Отечественной войны прошли в пятницу, 7 мая, у нескольких мемориалов Владивостока. В торжествах принял участие заместитель председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза.

Гирлянды и цветы возложили у Мемориального ансамбля пограничникам, погибшим при защите рубежей Родины, расположенного в районе Гайдамакского сквера, у стелы «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади города и у Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной.

В торжествах приняли участие представители Правительства и Законодательного Собрания Приморского края, администрации Владивостока, Вооруженных Сил, общественных и ветеранских организаций.

А днем ранее церемония возложения цветов состоялась у братской могилы моряков ТОФ в Гайдамаковском сквере, а у памятника танковой колонне «Приморский комсомолец» прошел митинг посвященный памяти ветеранов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]