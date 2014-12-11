Губернатор Приморья возложил цветы к Обелиску Славы жителям Арсеньева

В День защитника Отечества 23 февраля во всех муниципалитетах Приморья прошли торжественные возложения цветов к местам воинской славы. В памятной церемонии в Арсеньеве принял участие губернатор края Олег Кожемяко, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В военные годы около 2 тысяч жителей села Семеновка отправились на защиту Родины. Завод № 116 (сейчас арсеньевская авиационная компания «Прогресс») за годы Великой Отечественной войны выпустил почти 3 тысячи самолетов УТ-2. Рабочие завода №515 (сейчас – ПАО «Аскольд») изготавливали необходимые для фронта боеприпасы.

Вместе с губернатором цветы к обелиску Славы жителям Арсеньева, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, возложили ветераны боевых действий, почетные горожане, представители общественных организаций, юнармейцы, ученики казачих классов, волонтеры.

Память воинов, погибших в боевых действиях, почтили минутой молчания.

«В дореволюционные годы и позже, в советское время, наши предки ценой собственной жизни защищали интересы государства. Их подвиг увековечен в названиях наших улиц и городов. Я искренне признателен всем, кто и сегодня стоит на страже Отечества. И мы будем продолжать начатое ими дело», – отметил Олег Кожемяко.

Отметим, праздничные мероприятия в честь одного из важнейших государственных праздников прошли по всему Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]