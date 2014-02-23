Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем защитника Отечества
Дорогие друзья!
Я рад поздравить с Днем защитника Отечества всех жителей и гостей Приморского края!
Для приморцев это особенный день, ведь наши предки покоряли и осваивали такой далекий, но удивительный край, чтобы у самых берегов Тихого океана основать важнейший стратегический форпост страны для ее защиты. В дореволюционные годы и позже, в советское время, они ценой собственной жизни защищали интересы государства. Их подвиг увековечен в названиях наших улиц и городов.
Я искренне признателен всем, кто и сегодня стоит на страже Отечества. Низкий поклон вам за стойкость, мужество, благородство и самоотверженность.
И мы, ваши внуки и дети, будем продолжать начатое вами дело! Строить школы, больницы, спортивные и культурные объекты, жилье и дороги, развивать сельское хозяйство, делать все, чтобы в крае комфортно жилось и старшему поколению, и молодежи.
Долгих лет жизни вам! А всем воинам, несущим сегодня нелегкую службу защитников страны, – терпения, мужества и успехов. Пусть нас всегда объединяет гордость за свое Отечество и уверенность в завтрашнем дне!
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
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