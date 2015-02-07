Масштабную копию Знамени Победы развернули в Приморье

В День защитника Отечества приморцы положили начало общероссийской патриотической акции, посвященной сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, поддержке и защите ветеранов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули во вторник, 23 февраля, в Уссурийске.

Организатором мероприятия выступила всероссийская организация «Боевое братство» при поддержке Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае и Федерации кикбоксинга Уссурийского городского округа.

По словам организаторов, в акции приняли участие более 200 уссурийцев – это суворовцы, юнармейцы и военнослужащие 5-й Армии округа, представители общественности. Размер Знамени Победы составил 20 на 10 метров.

«Эта акция должна стать всенародной. Ведь память о подвигах наших отцов и дедов нужно чтить, сохранять и передавать потомкам. Сегодня по всему Приморью будут разворачиваться знамена, возлагаться цветы, звучать торжественные слова в честь нашего героического прошлого, настоящего и будущего. Горячо поддерживаю идею акции и даже мысль о том, что кто-то, живущий в нашей стране, знающий ее истинную историю, может предать ее словом или делом, вызывает у меня острое непонимание смысла существования такого человека», – отметил председатель Совета отцов в Приморском крае, заместитель руководителя приморского «Боевого братства», президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Отметим, праздничные мероприятия в честь одного из важнейших государственных праздников прошли по всему Приморью. Так, Губернатор края Олег Кожемяко принял участие в церемонии возложения цветов к Обелиску Славы жителям Арсеньева, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]