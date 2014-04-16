Знамя Победы развернут 9 мая на центральной площади Владивостока
Приморье присоединится к всероссийской патриотической акции «Флаги России. 9 мая». Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Великой Победы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, принять участие в акции могут все жители края. Для этого 9 мая в знак единения и гордости за свою страну приморцам предлагается разместить на своих окнах и балконах российский триколор.
«Акция “Флаги России. 9 мая” проводится впервые в этом году. В Приморье ее ключевым событием станет развертывание Знамени Победы на центральной площади Владивостока. Размер штурмового флага – 10 на 20 метров. В мероприятии примут участие представители общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов “Боевое братство”.
Отметим, предстоящий День Победы впервые отметят в режиме онлайн в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Жителей Приморья ожидает множество торжественных мероприятий, которые проведут в официальных аккаунтах Правительства края в социальных сетях.
Комментировать: