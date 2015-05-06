Вандалы в Приморье осквернили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
Полиция устанавливает личности хулиганов, осквернивших мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в приморском Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Прошедшей ночью в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о том, что неизвестные на площади Победы осквернили мемориал, засыпав землей Вечный огонь", - сообщили в пресс-службе краевого Управления МВД.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку и передали нарядам полиции, сказали в пресс-службе.
Принимаются меры для установления личностей и задержание осквернивших мемориал.
Жителей города, обладающих информацией об обстоятельствах инцидента, просят обратиться в полицию.
Мемориал воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был создан скульптором Валерием Ненаживиным. Торжественное открытие состоялось в мае 1977 года. У подножия монумента горит Вечный огонь, доставленный в Уссурийск с Марсова поля Героем Советского Союза Дмитрием Соболевым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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