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Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Уссурийска, осквернивших Мемориал погибшим в годы войны

Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Уссурийска, осквернивших Мемориал погибшим в годы войны

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

7 октября в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о том, что неизвестные на площади Победы осквернили Мемориал, засыпав землей Вечный огонь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с представителями ФСБ России по Приморскому краю по подозрению в преступлении задержаны двое местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм).

Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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