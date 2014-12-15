Без «колес» оставили жительницу Приморья злоумышленники
В Арсеньеве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже мопеда, сообщают «Вести:Приморье».
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило заявление 39-летней местной жительницы о краже принадлежащего ей мопеда марки Хонда Дио. Ущерб составил 27 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что злоумышленники похитили мопед путем свободного доступа с территории, находящейся около магазина.
По подозрению в совершении имущественного преступления сотрудниками отдела уголовного розыска задержаны двое 21-летних местных жителей, которые в отделе полиции дали признательные показания. Задержанные также указали местонахождение похищенного имущества, которое в дальнейшем было изъято, отметили в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).
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