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Без «колес» оставили жительницу Приморья злоумышленники

Без «колес» оставили жительницу Приморья злоумышленники

Источник фото: pixabay.com

В Арсеньеве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже мопеда, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило заявление 39-летней местной жительницы о краже принадлежащего ей мопеда марки Хонда Дио. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.  Установлено, что злоумышленники похитили мопед путем свободного доступа с территории, находящейся около магазина.

По подозрению в совершении имущественного преступления сотрудниками  отдела уголовного розыска задержаны двое 21-летних местных жителей, которые в отделе полиции дали признательные показания. Задержанные также указали местонахождение похищенного имущества, которое в дальнейшем было изъято, отметили в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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