Два в одно: Путин круто сократил административные барьеры
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, их функции переданы Минцифры РФ, сообщают «Вести:Приморье». Указ главы государства опубликован в пятницу на сайте Кремля.
"Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи", - говорится в документе.
Решение принято "в целях совершенствования государственного управления" в этой сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов, отмечает ТАСС.
При этом устанавливается, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ является правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
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