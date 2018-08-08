«Новая категория» граждан сможет получать пособие

В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных", сообщают «Вести:Приморье».

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, вводящий новую категорию — "вынужденно безработных". Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Об этом пишет РИА Новости.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, многие индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить деятельность. Это привело к задержкам и невыплатам зарплат. Однако по закону граждане, которых работодатель не обеспечил работой, не признаются безработными.

Поэтому предлагается установить новую категорию безработных — "вынужденно безработный". К ней будут относить тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности, введенного в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

"Вынужденно безработным" гражданам должно выплачиваться пособие <…> не менее средней месячной заработной платы такого гражданина и не ниже размера МРОТ", — говорится в пояснительной записке.

С работодателя в этот период снимается обязанность платить зарплату, но он не вправе расторгать по своей инициативе трудовой договор.

Эта мера поможет сохранить организации, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за противоэпидемиологических ограничений, уверены авторы законопроекта.

Отметим, в Приморье продолжает действовать механизм поддержки жителей региона, оставшихся без работы из-за ограничений, вызванных эпидемией COVID-19 или просто желающих подработать. Предприятия края предлагают временное трудоустройство, не требующее специальной подготовки. Список вакансий обновляется еженедельно.

Всего за 10 месяцев этого года во временных и общественных работах приняли участие свыше 4,8 тысячи человек, в том числе потерявших работу из-за COVID-19.

Наиболее востребованные профессии – администратор, архивариус, водитель автомобиля, гардеробщик, грузчик, дворник, дорожный, кухонный, подсобный рабочие, маляр, официант, почтальон, сторож, штукатур, продавец, мойщик посуды.

«Приморцы, принимающие участие во временных и общественных работах, получают материальное вознаграждение, которое определяется работодателем самостоятельно в соответствии с нормами трудового законодательства, то есть, не ниже МРОТ – 12 130 рублей плюс районный коэффициент и дальневосточная надбавка. Величина фактически выплаченной заработной платы зависит также от количества отработанного времени, которое может составлять, к примеру, всего несколько часов в неделю», – добавляют специалисты ведомства.

Кроме того, в зависимости от каждого конкретного случая гражданин может претендовать дополнительно на повышенное пособие по безработице в размере 14 556 рублей, доплату 3 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет и материальную поддержку 12 130 рублей на период участия в таких работах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]