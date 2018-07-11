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Запрет на блокировку Telegram: депутаты рассмотрят законопроект

Запрет на блокировку Telegram: депутаты рассмотрят законопроект

Источник фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента, сообщают «Вести:Приморье».

Депутаты от «Справедливой России» предлагают запретить блокировку Telegram при введении режимов повышенной готовности и ЧС, так как мессенджер является одним из основных «источников получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц», отмечает RT.

«Государственные органы через данный сервис информируют граждан Российской Федерации о первостепенной и главной проблеме, с которой столкнулись все страны мира — о коронавирусной инфекции COVID-19», — указывается в записке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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