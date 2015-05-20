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В Госдуму внесен законопроект, который в условиях пандемии актуален для миллионов граждан

В Госдуму внесен законопроект, который в условиях пандемии актуален для миллионов граждан

Источник фото: pixabay.com

Представители "Справедливой России" во главе с Мироновым внесли в Госдуму законопроект о запрете на передачу коллекторам долгов граждан по ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на сайте электронных документов ГД находится документ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части регулирования правоотношений, направленных на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам».

"Мы вносим в Госдуму программный законопроект, который в условиях пандемии приобретает особую актуальность, - приводит слова Миронова пресс-служба фракции. - Инициативой мы вводим запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ипотечным, потребительским кредитам и микрозаймам".

Уступка долга возможна только с письменного согласия заемщика и только между кредитными организациями - от одного банка другому, уточняет Миронов.  Также законопроектом фактически исключается работа коллекторов по агентским договорам с банками: согласно инициативе, агентом может выступать только сама кредитная организация.

"Ни принятые ранее законодательные ограничения, ни режим самоизоляции на коллекторов не действуют. Наоборот, пока все дома, им стало даже удобнее кошмарить граждан", - указывает Миронов. По его лидера фракции, "пора вводить жесткий законодательный карантин для долговых вышибал". Миронов убежден, что принятие таких поправок вынудит коллекторов "прекратить свою деятельность".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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