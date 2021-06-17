Коллекторам запретили общаться с родственниками должников

Введен безусловный запрет на общение коллекторов со всеми гражданами, кроме должников. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который позволит защитить россиян и установить ответственность коллекторов за неправомерное давление на граждан.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Госдумы РФ, документ касается абсолютной защиты всех граждан Российской Федерации от любого неправомерного взаимодействия с коллекторами.

«В рамках данного закона мы предлагаем установить безусловное правило запрета на общение коллекторов со всеми гражданами, кроме должников. И только при наличии письменного согласия, полученного предварительно, такое взаимодействие в качестве исключения будет возможно. То есть фактически мы устанавливаем «презумпцию несогласия» граждан на взаимодействие с коллекторами», — пояснила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на пленарном заседании.

Она уточнила, что в настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, когда по поводу долга взаимодействуют с третьими лицами: соседями, родственниками, коллегами, что, безусловно, нарушает законные права и интересы граждан.

«Поэтому сегодня парламент установит гарантированную защиту для всех граждан от любого неправомерного воздействия коллекторов», — подчеркнула парламентарий.

Ирина Яровая напомнила, что ранее уже были приняты такие решения и меры защиты, как невозможность взаимодействия коллекторов с гражданами по поводу правоотношений в системе ЖКХ и по поводу долговых обязательств. Помимо этого, в настоящее время парламентом рассматривается закон о невозможности передачи коллекторам по так называемым субдоговорам обязательств по взысканию долгов, добавила заместитель Председателя ГД.

«Фактически мы выстраиваем комплексные меры защиты прав наших граждан, устанавливаем жесткие правила для деятельности коллекторов, устанавливаем ответственность и невозможность любого неправомерного давления на граждан со стороны коллекторов», — заключила Ирина Яровая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]