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Доступ к деньгам по чеку из магазина: Названы способы защиты от мошенников

Доступ к деньгам по чеку из магазина: Названы способы защиты от мошенников

Источник фото: pixabay.com

Россиянам перечислили способы защиты банковских карт от мошенников, сообщают «Вести:Приморье».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал эффективном способе защитить свои банковские счета от злоумышленников. Об этом пишет РИА Новости.

"Я всем советую иметь две-три банковских карты: одна — зарплатная, вторая — та карта, на которой наши граждане содержат небольшие резервные накопления для каких-то крупных покупок, <…> и отдельная карта, которая в основном находится в пустом состоянии, <…> и туда переводить денежные средства для покупок продуктов питания, небольших бытовых покупок", — сказал он.

Свинцов также отметил, что основные средства россиянам следует хранить на неиспользуемых картах, — так, по его мнению, снижается вероятность того, что персональные данные человека попадут в Сеть.

Кроме того, Свинцов развенчал популярный миф о том, что мошенники способны снять деньги с карты, если получат доступ к чеку из магазина. Он отметил, что фискальный чек не содержит данных о карте, более того, на нем отсутствует CVV-код, который необходим для снятия средств.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали о действиях мошенников в крае. В полиции Приморья рассказали о нескольких самых распространенных методах обмана жителей.  Практика показала, что именно эти способы позволяют мошенникам наживаться. Полиция края обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, незамедлительно сообщать о совершенных либо готовящихся преступлениях в органы внутренних дел. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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