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Во Владивостоке ищут волонтеров, готовых оказать любую помощь в восстановлении города после стихии

Во Владивостоке ищут волонтеров, готовых оказать любую помощь в восстановлении города после стихии

Во Владивостоке ищут волонтеров, которые готовы оказать любую помощь в момент восстановления города после стихии, сообщают «Вести:Приморье».

Горожане, которые желают чем-либо помочь, могут обратиться по телефону специальной горячей линии по номер телефона - 2-614-380. Данные тех, кто обратится на горячую линию запишут, а после скоординируют действия.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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