Сообщить о подтопленном доме или приусадебном хозяйстве можно по телефону горячей линии

Владивостокцы, чье жилье или приусадебное хозяйство пострадали в результате подтоплений, могут сообщить об этом по телефону горячей линии. Позвонив по номеру 209-57-50, граждане могут пригласить комиссию для составления акта, если эта работа еще не проведена.

Как сообщили в администрации города, в районах Владивостока, которые в конце августа из-за дождей оказались подтопленными, продолжают работать 11 комиссий. С их помощью пострадавшие граждане уже составили 518 заявлений на получение материальной помощи. Это жители 318 домов, большая часть из которых являются частными. По 88 заявлениям идет процесс перечисления выплат.

«При этом столкнулись с тем, что не всегда получается застать пострадавших на месте, - рассказала замначальника управления Ирина Самусенко. – То есть факт подтопления на лицо, а оформить акт возможности нет, потому что нет владельца. Рекомендуем всем, чье имущество и жилье пострадали, связаться с нами по телефону горячей линии и договориться о времени, когда объект могут обследовать наши специалисты. Ответим всем и всех готовы проконсультировать».

Все владельцы недвижимости и хозяйственных объектов, которые по результатам работы комиссии будут признаны повреждёнными, станут обладателями выплат из резервного фонда администрации Владивостока. Параллельно подготовлены документы для передачи в краевой департамент труда и социального развития, где также готовы оказать материальную помощь пострадавшим.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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