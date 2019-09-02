Во Владивостоке начались выплаты пострадавшим от подтоплений
Во Владивостоке начали работу комиссии, которые обследуют подтопленные дома и приусадебные хозяйства. После того, как будет проведена вся необходимая в таких случаях работа, в администрации города приступят к выплатам тем, чье хозяйство пострадало в результате проливных дождей. Выплаты составят от 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
По данным 2 сентября, во Владивостоке составлено более 80 актов о подтопленных объектах. Такую работу проводят специалисты районных административно-территориальных управлений. После этого акты и фотоматериалы на каждый пострадавший объект передаются для оформления выплат.
По словам замначальника городского управления по исполнению программ по поддержке населения Ирины Самусенко, граждане сами выбирают способ получения выплаты – безналичный или через Почту России. В городе работает горячая линия помощи пострадавшим от подтоплений. Его номер 209-57-50. Здесь готовы ответить на все вопросы о компенсациях.
Оперативный штаб для граждан, чья недвижимость пострадала от подтопления, расположен по адресу: ул. Мечникова, 41в.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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