Во Владивостоке завершаются выплаты компенсаций по ЧС

Всего с начала работы специальной комиссии в районе Спутника, где произошло подтопление домов и придомовых территорий, в администрацию Владивостока поступило и было рассмотрено 992 заявления от пострадавших. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, на сегодняшний день почти полностью завершились выплаты гражданам, которые пострадали из числа тех, кто обратился за помощью до 10 октября, и по которым было принято положительное решение, а это 736 заявлений. Общая сумма выплат по ЧС уже составила 12 млн 921 тысячу рублей.

6 млн 650 тысяч рублей были направлены на компенсацию за частичную утрату имущества – материальную помощь в 50 тысяч рублей по этой статье получили 133 человек. Выплату за потерю урожая уже получили 411 человек, на эти цели из бюджета города было выделено более 3,5 млн рублей. 183 человека получили компенсацию за повреждение жилого дома – сумма этих выплат составила 1 млн 830 тысяч рублей. И девять заявителей получили материальную компенсацию по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества. Средства перечисляются заявителям на расчетный банковский счет.

Как отметили в мэрии, сейчас продолжается работа с собственниками земельных участков, принимают заявления у тех, кто не смог обратиться сразу - был в отъезде или в на лечении. Сделать заявку на приезд комиссии, которая составит акт ущерба, ещё можно. Получить консультацию по этому вопросу можно по телефону горячей линии 209-57-50.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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