Все системы жизнеобеспечения Чуркина восстановят к 26 ноября
Первомайский район подключают к отоплению, сообщают «Вести:Приморье». Специалисты МУПВ «ВПЭС» начали подачу отопления в жилые дома Первомайского района г. Владивостока, отметили в мэрии города.
Подключены 37 центральных тепловых пункта (ЦТП) и ТНС. Из –них 25 ЦТП подключены от подстанции «Загородная» и 7 ЦТП подают теплоноситель от дизельных электроустановок.
В итоге к отоплению подключены 253 абонента по следующим улицам:
Сафонова, Беляева, Нарская, Никифорова, Полярная, Связи, Вилкова, Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ, 40 лет ВЛКСМ, Космонавтов, Пацаева, 3- я Строительная, 2 – я Строительная, М. Расковой, Часовитина, Монтажная, Сахалинская, Героев Хасана, Волкова и Добровольского.
Далее управляющие компании должны подключать жителей к теплу.
Кроме того, накануне, 21 ноября, электричество восстановили в районе б. Тихой, ул. Сахалинская, ул. Борисенко.
Продолжаются восстановительные работы по подачи электроэнергии в Первомайский район. На данный момент без электричества и тепла остаются 154 абонента. Это жилые дома и объекты разного назначения.
Наиболее важные социальные объекты ВПЭС подключает к отопительной системе от автономного источника. В том числе к дизель электроустановкам подключен краевой Диагностический центр, где в данный момент развернут инфекционный госпиталь.
Специалисты ВПЭС продолжат подключать жилые дома к временным схемам питания до того момента, пока АО «ДРСК» не восстановит поврежденную линию 110 кВ.
Полностью завершение работ по восстановлению систем жизнеобеспечения в Первомайском районе планируется к четвергу, 26 ноября.
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