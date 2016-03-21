Более 200 домов во Владивостоке остаются без отопления

С начала отопительного сезона, который стартовал во Владивостоке 20 октября, прошло две недели. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, на сегодняшний день без теплоснабжения в приморской столице остаются 234 дома. Половина адресов остаётся без тепла из-за ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения и центрального отопления. По части отключённых адресов проводятся аварийные работы, несколько домов находятся без отопления из-за завоздушенности в системе и других локальных причин.

Как сообщает мэрия со ссылкой на информацию МУПВ «ВПЭС», на сегодняшний день повреждения устраняют на улицах Крыгина, Стрельникова, Луговой, Экипажной, Каплунова, Никифорова, Вязовой, 3-й Строительной, Берёзовой и по другим адресам. Всего в работе сейчас 13 участков. Аварийные работы специалисты стараются завершить в течение суток.

Неделей ранее, 28 октября, мэрия сообщала, что к отоплению подключено 98% жилого фонда Владивостока.

Специалисты администрации Владивостока напоминают, что внутридомовые коммуникации находятся в сфере ответственности управляющих компаний и ТСЖ – именно от их работы во многом зависит приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. Также специалисты обслуживающих организаций обязаны оперативно ликвидировать порывы на внутридомовых сетях.

Большая часть адресов, где отопления всё ещё нет, приходится на Первомайский район – тут без тепла остаются 207 домов. Более 20 домов без теплоснабжения во Фрунзенском районе, столько же и в Ленинском. Тепла нет в нескольких домах Советского района. Почти во всех случаях работы ведёт МУПВ «ВПЭС» – закончить их компания планирует к вечеру 3 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]