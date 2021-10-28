90% жилого фонда Владивостока подключено к теплу

К теплу подключены 3 067 домов во Владивостоке. Это 90 % жилого фонда. Неподключенными остаются 354 дома, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Среди них ТСЖ, которые по решению собственников сдвинули сроки отопительного сезона на более поздние. Еще ряд домов до сих пор без тепла из-за аварий на сетях. Подробности рассказал начальник городского управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев.

«С начала отопительного сезона, то есть за последнюю неделю, в городе произошло 88 порывов на теплосетях. 68 из них уже устранили. Над остальными работают сотрудники ВПЭС. В круглосуточном режиме трудятся 14 бригад и 20 единиц техники. Стараемся к началу следующей недели подключить всех».

Специалисты подчеркивают: в любом случае внутридомовые коммуникации находятся в сфере ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Именно от их работы во многом зависит приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. В противном случае, через две недели после старта отопительного сезона, собственники могут требовать перерасчёт за эти коммунальные услуги.

Узнать, какая УК обслуживает ваш дом, можно здесь, найти контакты - здесь.

По всем возникающим вопросам можно звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 2-222-333.

Телефон горячей линии ВПЭС 209-9000.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]