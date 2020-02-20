Мэр Артема обратился к гражданам

Глава округа Вячеслав Квон обратился к жителям города за помощью через соцсети, сообщают «Вести:Приморье».

По итогам проведённого сегодня, 21 ноября, оперативного штаба в связи чрезвычайной ситуацией, где были подведены итоги проделанной работы за день, глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон обратился к жителям с просьбой не оставаться равнодушными и принять участие в борьбе со стихией.

«Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам. Любая помощь от вас будет востребована. Это может быть волонтёрство. Сегодня мы развозим достаточно много газовых плит и баллонов, еду, обзванивая те семьи, которые действительно в ней нуждаются и не могут по тем или иным причинам прибыть на пункты временного содержания.

Наши дошкольные образовательные учреждения сегодня работают на приём детей, и мы их обеспечиваем трёхразовым питанием.

Ещё раз прошу вас всех набраться терпения. Ваша поддержка тем специалистам кто сегодня выполняет работу по расчистке электрических сетей, очень важна и нужна. И только мы вместе сможем преодолеть то, что произошло у нас сегодня в городе», - сказал Вячеслав Квон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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