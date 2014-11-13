Подразделения МЧС других регионов пришли на помощь приморцам

К ликвидации последствий снежного циклона в Приморье подключены и подразделения МЧС. В Приморский край прибыли дополнительные силы спасателей из Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

Накануне во Владивосток прибыли бригады Амурского спасательного центра в составе 20-ти человек. Они сразу подключились к работам по восстановлению ЛЭП. Также сотрудники МЧС работают и на Золотом мосту. При помощи многоцелевого пожарного автомобиля они сбивают наледь с конструкций сооружения. В связи с этим, на самом мосту возможны ограничения движения по одной полосе. Также спасателями развёрнуты 12 полевых кухонь: 7 – во Владивостоке и 5 – в Артёме, где люди могут согреться горячими чаем, супом или кашей, получить бутилированную воду.

Валерий Гончаров, врио начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю: «В круглосуточном режиме продолжаются восстановительные работы по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов в населённых пунктах края, всего для ликвидации последствий ЧС от МЧС России привлечено более 450 человек и свыше 80 единиц техники. Спасатели призывают людей быть осторожными во время передвижений, опасность представляет собой гололёд и лёд на крышах и деревьях».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]