Работал спецназ: во Владивостоке закрыли «чудо-аптеку»
Во Владивостоке наркополицейские прикрыли аптеку для наркозависимых, сообщают «Вести:Приморье».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков приморской полиции при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали директора аптеки, причастного к незаконной продаже сильнодействующих лекарств.
В ходе обыска, проведённого в аптеке на ул. Надибаидзе во Владивостоке сотрудниками полиции изъято более 250 флаконов лекарственного препарата и около 2000 капсул.
Суммарная масса, запрещённых к незаконному обороту сильнодействующих веществ, составила более 3,5 килограмм. На большей части изъятых лекарственных препаратов, предназначенных для сбыта наркозависимым лицам, были срезаны серийные номера и удалены упаковки.
По факту сбыта сильнодействующих лекарственных препаратов отделом дознания возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 3-х лет лишения свободы, отметили в пресс-службе УМВД РФ по ПК.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности руководителя аптечного учреждения.
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