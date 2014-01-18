Это фейк: Энергетики опровергли сообщение об отключении электричества 24 ноября

Приморские электрические сети АО "ДРСК" опровергли утверждения о полном отключении Владивостока от электроснабжения на несколько дней. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба энергетической компании, сообщают «Вести:Приморье».

В соцсетях Приморья появилась информация о полном отключении Владивостока от электроснабжения на несколько дней. Приморские электрические сети АО "ДРСК" сообщают, что информация не соответствует действительности.

По мессенджерам в Приморье разошлась аудиозапись, на которой слышно, как неизвестный мужчина уверяет, что со вторника 24 ноября планируется отключение света и воды в дневное время.

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Как сообщили специалисты «ДРСК», 24 ноября для проведения работ на линии, питающей объекты водоснабжения, планируется только кратковременное отключение подстанции “Горностай”. Население Владивостока отключать от электричества не будут.

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Приводим расшифровку аудио-файла с фейковой информцией, будьте в курсе того, с чем можете столкнуться.

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“В общем у нас линия осталась в городе одна питающая. Других резервов нет. Которая 220 кВ. Если она упадет, то город можно смело эвакуировать, как бы это смешно не звучало. Поэтому ее нужно приводить в нормальное состояние. Со вторника в городе планируется отключения света, на весь световой период. Как бригада начнет работать и также допоздна. Соответственно в это же время будет пропадать и вода. Процентов 30 мы сможем обеспечить подачу электроэнергии до насосной города. Если сейчас ничего не сгорит еще раз. Так что запасайтесь водой, горелками, плитками, чем-то таким автономным, чтобы существовать в ближайшую неделю точно”.

Напомним, ранее мы сообщали, работы по восстановлению линий электропередач ведутся в крае круглые сутки. Бригады энергетиков работают без выходных. Аварии носят лавинообразный характер, прогнозировать где произойдёт следующий или ещё один в том же месте обрыв линий электропередач или обрушится опора — невозможно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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