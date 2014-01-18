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Это фейк: Энергетики опровергли сообщение об отключении электричества 24 ноября

Это фейк: Энергетики опровергли сообщение об отключении электричества 24 ноября

Приморские электрические сети АО "ДРСК" опровергли утверждения о полном отключении Владивостока от электроснабжения на несколько дней. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба энергетической компании, сообщают «Вести:Приморье».

В соцсетях Приморья появилась информация о полном отключении Владивостока от электроснабжения на несколько дней. Приморские электрические сети АО "ДРСК" сообщают, что информация не соответствует действительности.

По мессенджерам в Приморье разошлась аудиозапись, на которой слышно, как неизвестный мужчина уверяет, что со вторника 24 ноября планируется отключение света и воды в дневное время.

Как сообщили специалисты «ДРСК», 24 ноября для проведения работ на линии, питающей объекты водоснабжения, планируется только кратковременное отключение подстанции “Горностай”. Население Владивостока отключать от электричества не будут.

Приводим расшифровку аудио-файла с фейковой информцией, будьте в курсе того, с чем можете столкнуться.

“В общем у нас линия осталась в городе одна питающая. Других резервов нет. Которая 220 кВ. Если она упадет, то город можно смело эвакуировать, как бы это смешно не звучало. Поэтому ее нужно приводить в нормальное состояние. Со вторника в городе планируется отключения света, на весь световой период. Как бригада начнет работать и также допоздна. Соответственно в это же время будет пропадать и вода. Процентов 30 мы сможем обеспечить подачу электроэнергии до насосной города. Если сейчас ничего не сгорит еще раз. Так что запасайтесь водой, горелками, плитками, чем-то таким автономным, чтобы существовать в ближайшую неделю точно”.

Напомним, ранее мы сообщали, работы по восстановлению линий электропередач ведутся в крае круглые сутки. Бригады энергетиков работают без выходных. Аварии носят лавинообразный характер, прогнозировать где произойдёт следующий или ещё один в том же месте обрыв линий электропередач или обрушится опора — невозможно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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