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Глава ГИБДД рассказал о новых правилах при сдаче экзамена на права

Глава ГИБДД рассказал о новых правилах при сдаче экзамена на права

Во время экзамена на права будут учитываться в первую очередь навыки вождения в реальной обстановке — на автострадах, перекрестках и развязках. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщают «Вести:Приморье».

«Мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков», — цитирует Черникова РИА «Новости».

Черников подчеркнул, новые правила проведения экзамена позволят оценить навыки будущего водителя. Расширенная линейка упражнений, по словам главы ГИБДД, даст возможность понять, насколько автомобилист безопасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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