«Все серьезно»: экзамены на права будут принимать по-новому

С 1 апреля экзамены на права в России будут сдавать по новым требованиям, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники ГИБДД будут оценивать навыки будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения

Экзамены на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений с 1 апреля в России будет осуществляться по новым требованиям. Об этом пишет ТАСС.

"Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники ГИБДД будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", сообщили в российской Госавтоинспекции.

По его словам, это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств.

С 1 апреля также будут внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. "Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", - отметили в ГИБДД. В качестве примера основания для прекращения проведения практического экзамена там привели ситуацию, когда кандидат не пристегнул ремень безопасности или использовал во время движения телефон.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо набрать менее 5 штрафных баллов, добавили в Госавтоинспекции.

Вместе с тем, еще одним принципиальным нововведением с 1 апреля станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]