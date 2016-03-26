"Сдать экзамен на права будет труднее": новые правила разработали в МВД

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, - сообщает "Вести: Приморье".

Теперь практический экзамен для желающих получить права на вождение легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств будет проводиться только в условиях дорожного движения, - сообщает РИА Новости.



Новый регламент также скорректирует перечень ошибок и нарушений, за которые на экзамене можно было получить штрафные баллы. Теперь они разделены на несколько категорий: по одному, два или три балла. За наиболее грубые ошибки — непристегнутый ремень или использование телефона во время движения — экзамен будут останавливать сразу. Для сдачи испытания необходимо проявить навыки безопасного вождения во время поездки по городу и набрать не больше пяти штрафных баллов.



Водителей мотоциклов ждут менее существенные изменения. Среди них — новая схема упражнения "Габаритная восьмерка": испытуемому предложат проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Изменился и формат подачи заявления — теперь желающему сдать экзамен нужно предоставить пакет документов, а само заявление оформит сотрудник подразделения.



Помимо этого, новый регламент вводит процедуру получения выписки о выдаче водительского удостоверения, которая нужна для устройства на работу водителем или получения прав за рубежом.



Документ также определяет процедуру аннулирования результатов экзаменов. Теперь для этого потребуется решения комиссии, в которую войдут как минимум три должностных лица.

Также предусматриваются процедуры аннулирования водительских удостоверений.

Новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

По мнению автоэксперта Игоря Маржаретто, теперь сдать на права будет труднее. "Психологически курсантам будет сложнее и ошибиться проще", — заявил он в комментарии телеканалу "Звезда".



При этом новый регламент позволит проверить умение водителя ориентироваться в реальной обстановке, чего нельзя сделать на площадке, отметил эксперт.

По его мнению, с экзаменами есть еще одна проблема, вызванная с сокращением числа инспекторов ГИБДД. Из-за этого многие, особенно в регионах, могут ждать своей очереди на экзамен больше месяца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]