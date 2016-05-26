Новости Общество
Сегодня, 17:26

Правила оформления ДТП изменились

Правила оформления ДТП изменились

В российском союзе автостраховщиков рассказали о запуске в России приложения «Помощник ОСАГО», которое позволяет оформлять ДТП.

«Мобильное приложение позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке», — приводит ТАСС объяснение РСА. Раньше приложение позволяло только проводить фотофиксацию происшествий.

Теперь процедура оформления аварий занимает 15 минут. Нужно сфотографировать место ДТП и повреждения машины. При этом данные о водительском удостоверении и полисе ОСАГО будут поступать из личного кабинета автомобилистов с портала госуслуг.

Оформление ДТП возможно даже при наличии разногласий у водителей. Также можно оформлять аварии с транспортными средствами, которые принадлежат юридическим лицам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме