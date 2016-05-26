Правила оформления ДТП изменились
В российском союзе автостраховщиков рассказали о запуске в России приложения «Помощник ОСАГО», которое позволяет оформлять ДТП.
«Мобильное приложение позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке», — приводит ТАСС объяснение РСА. Раньше приложение позволяло только проводить фотофиксацию происшествий.
Теперь процедура оформления аварий занимает 15 минут. Нужно сфотографировать место ДТП и повреждения машины. При этом данные о водительском удостоверении и полисе ОСАГО будут поступать из личного кабинета автомобилистов с портала госуслуг.
Оформление ДТП возможно даже при наличии разногласий у водителей. Также можно оформлять аварии с транспортными средствами, которые принадлежат юридическим лицам.
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