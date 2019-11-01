Новое в оформлении ДТП: Водителям разъяснили, где поставить «галочку» в извещении

С 1 ноября электронное извещение о ДТП начинает шагать по стране. Его можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено на смартфоне приложение "Помощник ОСАГО", сообщают «Вести:Приморье».

Кроме того, оформить электронное извещение теперь можно будет, если машина зарегистрирована на юридическое лицо. До сих пор такая возможность была только у физических лиц, отмечает «РГ». Электронное извещение можно теперь оформить в том числе и в случае, когда между участниками ДТП есть разногласия в обстоятельствах происшествия или в характере и перечне видимых повреждений. Упрощенное оформление аварии, без вызова ГИБДД, по европротоколу возможно, если в аварии пострадали только два автомобиля, оба водителя застрахованы по ОСАГО, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших. При оформлении пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО и оба участника смогут убедиться в действительности своих полисов. То есть в том, что ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО.

Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее. Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.

Если у участников есть разногласия, то при оформлении электронного извещения о ДТП они должны поставить галочку в соответствующей графе. Но при этом пострадавший не сможет рассчитывать на выплату более 100 тысяч рублей. Если повреждения более серьезные, лучше вызывать ГИБДД.

Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, оформлявшим аварию. Затем второму участнику из сервиса госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП, в которую уже внесены данные об участниках, а также заполненные первым водителем сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах происшествия

Для просмотра личного кабинета госуслуг мобильное приложение второму участнику не требуется, это делается в обычном интернет-браузере. Он проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть несогласия, отклоняет ее. Если форма подписана, то она передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.

После оформления электронного извещения, никакие бумажные извещения никуда возить не надо. В страховую придется съездить только для того, чтобы предъявить машину на осмотр. А если у страховщика заключен договор с сервисом, то надо будет съездить только в сервис на дефектовку. А потом и на ремонт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]