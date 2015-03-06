Медпомощь жителям островов Русский и Попова предлагают в медцентре ДВФУ

Жители островных территорий Владивостока могут получить медицинскую помощь в медицинском центре Дальневосточного федерального университета. Такую возможность для граждан предусмотрели со вторника, 24 ноября, в период действия режима ЧС в Приморском крае, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, на период ЧС жителям острова Русский и Попова неотложную медицинскую помощь будут оказывать врачи медцентра. Специалисты готовы принимать как взрослых, так и детей.

В приемном отделении медицинского учреждения амбулаторных пациентов будут осматривать врачи и расписывать протокол лечения. Тем пациентам, которым требуется экстренная хирургическая или стационарная помощь, медцентр организует вызов санавиации для транспортировки их на материк и доставку в городские медучреждения.

«В режиме ЧС на острове сейчас проживает несколько тысяч человек, которые остались оторваны от материка. Есть те, кому уже необходима медицинская помощь. В этих условиях медицинский центр не смог остаться в стороне и совместно с министром здравоохранения Приморья принял решение о том, что наши врачи возьмут на себя поток островных амбулаторных пациентов, пока не будет восстановлено движение по мосту. В этой работе примут участие не только наши терапевты, педиатры и хирурги, но также будут подключены ординаторы и медицинские волонтеры Школы биомедицины ДВФУ. Мы осознаем нашу социальную ответственность перед гражданами, оказавшимися в сложной ситуации, и готовы прийти на выручку», – отметил проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.

Такой режим сохранится до момента снятия ограничений передвижения по мосту на остров Русский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]