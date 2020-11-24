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ТОФ стягивает корабли к месту нарушения эсминцем США госграницы РФ (видео)

ТОФ стягивает корабли к месту нарушения эсминцем США госграницы РФ (видео)

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" заставил американский эсминец "Джон Маккейн" покинуть территориальные воды России, угрожая применить таран, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Нарушение российской морской границы в заливе Петра Великого было зафиксировано сегодня утром. Корабль ВМС США прошел 2 километра вглубь российских территориальных вод.

Экипаж "Адмирала Виноградова" по международному каналу связи сообщил команде иностранного корабля о недопустимости таких действий, предупредил о возможности применения таранного маневра и взял курс на американский эсминец. После этого "Джон Маккейн" сразу же вышел в нейтральные воды, сообщает Минобороны РФ.

В настоящее время БПК "Адмирал Виноградов" продолжает наблюдение в районе границы, кроме того в район направился корвет "Совершенный".

Почти два года назад, в декабре 2018 года, подобную провокацию в водах залива Петра Вликого устроил американский эсминец USS McCampbell. Тогда заведующий кафедрой международного публичного и частного права Юридической школы ДВФУ Вячеслав Гаврилов в интервью радиостанции «Вести FM. Владивосток» отметил, что, судя по всему, американцы пытаются намекнуть, что объявленный особый статус залива Петра Великого как исторических, внутренних, вод СССР — это было в середине прошлого века, а потом и Российской Федерации, теперь у них вызывает сомнения. Они как бы не признают право России. По Конвенции по морскому праву к числу внутренних относятся только те заливы, которые имеют ширину входа меньше 24 миль. Залив Петра Великого — около 103 миль, что довольно много. Но по Конвенции и такие воды могут признаваться внутренними, если есть ряд критериев. Заявление было сделано, и весь мир с этим согласился. А теперь американцы решили показать, что они совсем не довольны, они пытаются оспорить статус залива Петра Великого.

Ранее "Вести:Приморье" также сообщали, что летом 2019 года крейсер США "подрезал" БПК ТОФ «Адмирал Виноградов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СТОИТ ПРЕДПРИНЯТЬ РФ ПОСЛЕ ВЫЛАЗКИ ЭСМИНЦА ВМС США:

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