БПК ТОФ продолжает «контролировать» действия американского эсминца. Видеорепортаж Сергея Землянского
Все мировые СМИ обсуждают инцидент, который произошёл у побережья Приморского края в заливе Петра Великого. Сегодня сюда стягиваются дополнительные корабли Тихоокеанского флота, чтобы пресечь попытки военных кораблей США нарушить морскую госграницу Российской Федерации, сообщают «Вести:Приморье».
Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» приписан к морскй базе Йокосука в Японии и уже несколько дней находится в акватории Японского моря, выполняя свои задачи. Всё это время за его действиями следит большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов". Командир корабля и экипаж вовремя зафиксировали намерения американцев грубо нарушить правила и пересечь морскую границу России, проходящую в акватории залива Петра Великого. Испытывая судьбу, американский эсминец демонстративно нарушает границу, углубляясь в российские воды на два километра. БПК «Адмирал Виноградов» тут же сигнализирует американцам о недопустимости таких действий, берёт курс прямо на эсминец и предупреждает: Сейчас начнётся таран! Как только американцы увидели, что русские не шутят — тут же уходят в нейтральные воды! И после эсминец даже не пытается повторить попытку нарушить морскую границу России.
БПК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля. Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный». Командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России. Это уже не первый за последние годы подобный инцидент в Заливе Петра Великого и попытки американцев оспорить статус залива как внутреннего моря России учащаются. Нынешний инцидент в очередной раз показал решимость и мастерство российских военных моряков в намерении жёстко выполнять задачи по защите российских интересов.
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