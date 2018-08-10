«Мажора» на Mercedes в очередной раз наказали «административкой»

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, объехавшего пробку по тротуару, сообщают «Вести:Приморье».

Госавтоинспекция Владивостока провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент, как водитель автомашины марки Mercedes-Benz G-Class объезжает пробку по тротуару в районе улице Енисейской.

Молодой человек не только грубо нарушил Правила дорожного движения, но и самостоятельно выложил видео с запечатленным правонарушением в свои социальные сети. Видеоролик приобщен к материалу административного расследования, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Полицейские без труда установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции. Только за прошлый год гражданин три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ППД.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ (Движения по велосипедным дорожкам или по тротуарам).

Приморцу назначено наказание в виде административного штрафа.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «Мажор» за рулем и «веселая» пассажирка вызвали гнев граждан Владивостока. Молодой водитель из Владивостока решил показать свою «смекалку» и выехал на тротуар в жилом районе города, объезжая пробки. Машина едет на идущих пешеходов. Пожилая женщина едва успевает отойти в сторону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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